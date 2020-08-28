«Ребята стали задыхаться»: украинский депутат рассказал о нападении на автобус в Харькове

Глава харьковской городской организации «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик поделился подробности расстрела автобуса. Политик общался с одним из пассажиров, находившимся в транспорте в момент обстрела.

Андрей Лесик в эфире телеканала Newsone поделился услышанным от начальника охраны, который присутствовал в том автобусе. Выяснилось, что в момент передвижения перед автобусом находилось несколько машин. Одна из них резко остановилась и заблокировала движение, потом начался обстрел колес — автобус полетел в кювет.

«Начали разбивать стекла, внутрь закинули какие-то гранаты, файеры. Ребята стали задыхаться и выбегать на улицу. Там со всех сторон начали стрелять», — рассказал депутат.

Также Андрей Лесик сообщил, что посетил раненых в больнице: у кого-то прострелены руки, у кого-то нога, были и те, у кого не осталось живого места не теле.

Нападение радикалов на автобус с членами партии произошло 27 августа. В автобусе находилось 22 человека. По предварительным данным, убиты двое. Накануне стало известно о задержании 14 преступников. В отношении них возбуждены уголовные дела.