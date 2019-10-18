Ранее стало известно, что Киев направит очередной иск к «Газпрому» — на 11 миллиардов долларов. Причиной стали возможные убытки Украины, в случае, если Россия откажется от транзита через газовую систему страны, пишет «Газета.ru».

«1 ноября мы вышлем „Газпрому“ наши исковые требования на сумму более 11 миллиардов долларов, что может стать компенсацией за прекращение транзита», — написал исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в Facebook.

В Госдуме РФ отметили скромность «Нафтогаза» в сумме компенсации. Ведь «могли и больше попросить».

«Честно говоря, неудобно за наших украинских товарищей, потому что чего они так скромничают, всего 11 миллиардов попросили. Могли попросить и 20, 50 и даже 100 за упущенную прибыль. Ребята оказались очень скромные», — сказал он РИА ФАН.

Как пишет ИА Nation News, Ананских напомнил, что «Газпром» не несет никаких обязательств по продлению транзита газа через Украину. Поэтому он считает действия «Нафтогаза» «совершенно популистической историей».