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«Чаще всего такие преступления совершают в неблагополучных странах. Большое количество детей продают в Азии, Африке, Китай ведет закрытую статистику по таким случаям», — заявил Александр Ионов.

Он отметил, что торговля несовершеннолетними — нарушение Конвенции о правах ребенка и Конституции. Такие преступления уголовно преследуются во всех странах мира. По словам собеседника «360», сегодня мир стоит на пороге борьбы с подобными ситуациями. К сожалению, в XXI веке это достаточно частое явление, отметил Ионов.

«Здесь имеет место и „черная“ трансплантология, и торговля людьми не только в медицинских целях, но и в целях усыновления или удочерения. В общем, детей продают как товар. Причем бандитские действия стали уже трансграничными», — добавил правозащитник. Вывод этой деятельности на международный уровень снижает ответственность преступников, запутывает следствие.

Как показывает практика, торговля происходит среди неблагополучных семей. В России, к сожалению, такое тоже есть. Проблема международная. Эту тему поднимают на площадках ООН.

Ионов заметил, что сроки за торговлю людьми варьируются от семи лет и выше. Это общемировая практика. В США можно получить до 25 лет. По мнению собеседника, если следствием установлена торговля людьми, особенно детьми, то наказание должно быть максимальным. В СССР можно было рассчитывать на смертную казнь, как и в Китае.

Здесь надо изучать этот вопрос. Тенденция страшная. Она берет свое начало где-то в Средневековье и продолжается в XXI веке в демократических, развитых странах. Подобные случаи происходить не должны Александр Ионов правозащитник.

Если люди по тем или иным причинам не могут содержать ребенка, то это не значит, что его надо «губить», считает Ионов. Многих из «проданных» используют для трансплантологии. А это преднамеренное убийство ребенка для изъятия органов или стволовых клеток.

«Это очень страшная история, затяжное убийство уже появившегося на свет человека. Надо прикладывать все усилия, чтобы не возникало у людей даже мысли о возможности такого преступления. Особенно в той стране, которая после войны была отстроена фактически воспитанниками детских домов. Верх цинизма», — добавил Ионов.

По его мнению, бороться нужно, стимулируя органы опеки. Однако для этого в соответствующих органах должно хватать и людей, и денег, считает собеседник. А с этим есть проблемы, особенно в регионах.

Случай с продажей ребенка в Узбекистане далеко не первый. Этим летом в Москве правоохранительные органы задержали мужчину, который хотел продать несовершеннолетнюю девочку за 500 тысяч рублей. Перед этим в Штатах разгорелся скандал с участием миллиардера Джеффри Эпштейна. Его арестовали за торговлю детьми. Мужчина предлагал несовершеннолетних состоятельным людям для сексуальных утех.