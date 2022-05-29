Врачи перепутали запор с абсцессом мозга, из-за чего чуть не умер ребенок

Британские врачи едва не свели в могилу годовалого ребенка, так как поздно обнаружили у него абсцесс мозга, который первоначально приняли за симптомы запора. Об этом написал The Sun.

Женщина рассказала, что в марте 2022 года ее годовалый сын Тедди стал плохо питаться и постоянно капризничать. Врачи общей практики объяснили его поведение тем, что у ребенка запор из-за молочной смеси, и предложили соблюдать постельный режим.

Спустя несколько дней ребенку стало гораздо хуже, начались судороги, он весь посинел. Врачи скорой помощи экстренно доставили его в клинику, где специалисты обнаружили у него церебральный абсцесс.

Хирурги провели операцию и выкачали гнойную жидкость, стабилизировав состояние маленького пациента. Спустя неделю они провели повторную операцию, удалив абсцесс. С тех пор малыш уверенно пошел на поправку.