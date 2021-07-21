Ребенок умер от птичьего гриппа в Индии. Это первый смертельный случай в стране

В Индии от птичьего гриппа умер 11-летний мальчик. Это первая смерть от болезни в стране за всю историю наблюдений. Как написала газета The Times of India со ссылкой на источники во Всеиндийском институте медицинских наук, ребенок скончался во вторник, 20 июля.

По данным издания, мальчик попал в больницу 2 июля — он кашлял и у него был жар.

«Мы думали, что он был болен COVID-19. Но когда тесты оказались отрицательными, дальнейшие исследования установили, что мальчик страдал от инфекции, вызванной вирусом птичьего или куриного гриппа», — приводит газета слова источника. Сейчас медики ищут тех, кто контактировал с ребенком.

За последние 15 лет в Индии несколько раз случались вспышки птичьего гриппа, однако ранее болезнь поражала только дикую и домашнюю птицу. Согласно официальным данным, ни один человек до этого момента от инфекции не умирал. В начале 2021 года в штатах Химачал-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Керала, Раджастхан, Уттар-Прадеш, Харьяна, Гуджарат, Махараштра и в округе Дели произошла серьезная вспышка птичьего гриппа у домашних и диких пернатых.