Ребенок тяжело пострадал при стрельбе в начальной школе в Теннесси

Стрельба произошла в начальной школе в городе Мемфис в американском штате Теннесси. В результате пострадал мальчик, его доставили в больницу.

По данным медиков, ребенок находится в тяжелом состоянии. На месте стрельбы работает полиция, сообщило РИА «Новости».

По предварительной информации, огонь в здании школы открыл подросток. ЧП произошло около в 09:15 по местному времени (17:15 по московскому). После этого прибывшие на место правоохранители эвакуировали всех учеников.

Стрелок смог скрыться, сейчас его личность устанавливается, ведутся работы по его задержанию.

Ранее РИА ФАН сообщало о стрельбе возле продуктового магазина на Алабама-авеню в Вашингтоне. Неизвестный открыл огонь по группе людей. Ранения получили пять человек, один из них несовершеннолетний. Троих увезли в больницу на скорой, двое обратились к врачам самостоятельно.