Ребенок пострадал при взрыве в поселке Донское Волновахского района ДНР | 360°

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Ребенок пострадал при взрыве в поселке Донское Волновахского района ДНР

Штаб теробороны ДНР: ребенок пострадал при детонации опасного предмета в поселке Донское

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Шестилетний ребенок пострадал в поселке Донское Волновахского района из-за детонации взрывоопасного предмета. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Подробностей о состоянии пострадавшего в штабе не привели. Поселок, где произошло ЧП, расположен в 66 километрах от Донецка.

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По данным штаба, сегодня ВСУ атаковали детский сад на улице Ватутина в Докучаевске. В результате обстрела ранения получили трое детей. Также пострадали двое взрослых.

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Под огнем сегодня снова оказалась и столица ДНР. Там из-за стрельбы украинских военных ранения получили мужчина и женщина.

«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — призвали в штабе теробороны.

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