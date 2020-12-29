Ребенок погиб во время землетрясения в Хорватии

По неофициальным данным, в Петрине, где находился эпицентр землетрясения, погиб маленький ребенок. Еще несколько человек пострадали. Местные журналисты пишут, что сильно пострадал центр города.

Землетресение магнитудой 6,3 ощущалось во многих городах Хорватии. Часть Загреба осталась без света. В городе Сисак обрушилась крыша больницы.

Толчки происходили и в соседних странах. В Словении экстренно остановили работу единственной в стране атомной электростанции «Кршко». Представитель АЭС Ида Новак Ереле сообщила, что это было сделано по протоколу безопасности в качестве меры предосторожности после землетрясения в соседней Хорватии.

Во вторник, 29 декабря, в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Эпицентр подземных толчков был в 46 километрах от Загреба. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались в Италии, Чехии, Германии, Венгрии, Словении, Словакии, Черногории, Румынии, Сербии, Австрии и Боснии и Герцеговине.

Днем ранее в Хорватии также произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр также был недалеко от Загреба.