Ребенок погиб из-за ракетного обстрела в городе Лод, который находится к востоку от Тель-Авива. Об этом сообщили местные СМИ.

Газета The Jerusalem Post написала, что погибла семилетняя девочка, а также 40-летний мужчина. The Times of Jerusalem сообщила, что вместе с ребенком погибла 40-летняя женщина, еще один человек серьезно пострадал. Ранее 12 мая радиостанция «Галей ЦАХАЛ» передала, что в Лоде в результате обстрела погибла женщина. Власти города объявили чрезвычайное положение.

Вечером 11 мая ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась. Палестинские группировки направили из Газы в Израиль более 600 ракет, система израильского ПРО «Железный купол» смогла отразить 200 из них.

В ответ Израиль нанес удары по сектору Газа. В ходе конфликта за последние два дня погибли 30 человек, в частности 10 детей. Более 200 человек ранены. МИД Израиля заявил, что двое граждан страны погибли при ракетных обстрелах из Газы, написало РИА «Новости».

Также уточнялось, что при атаках из сектора Газа в городе Ришон около Тель-Авива убит один человек, еще три человека получили ранения при обстреле израильского города Холон, который тоже находится рядом с Тель-Авивом. В ночь на 12 мая два израильтянина получили тяжелые ранения из-за взрыва ракеты, которую выпустили из сектора Газа. Она попала в дом в Лоде. Позже Израиль заявил о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС.