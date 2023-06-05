Мир 05 июня 2023, 01:17 Ребенок погиб в немецком общежитии для украинских беженцев Klimenko Time: ребенок погиб во время пожара в общежитии для украинских беженцев в ФРГ РИА «Новости»

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В общежитии украинских беженцев в немецком городе Апольда произошел пожар. В результате погиб ребенок. Об этом сообщил Telegram-канал Klimenko Time со ссылкой на главу регионального МВД Георга Майера.

В местных СМИ сообщили, что погиб девятилетний мальчик, еще 10 человек пострадали. Их доставили в больницу. Пожар начался около 05:00. В это время в комнатах общежития находилось около 250 человек. Теперь их переселят в другой центр в соседнем городе.

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Что стало причиной возгорания, полиция пока не сообщает.

Ранее польский экономический институт опубликовал доклад о спаде поддержки украинских беженцев в странах Европы. Согласно этим данным, украинцы тяжело интегрируются в новую среду, а местные жители устали от украинского конфликта и теряют интерес к этой теме. Также европейцы не верят, что выходцам с Украины действительно нужна помощь.

Тем временем, в Великобритании растет число бездомных украинских беженцев. За полтора года их число увеличилось в два раза.