Мир 13 февраля 2024, 02:44 Ребенок погиб при стрельбе в поезде метро в Нью-Йорке NYP: жертвой стрельбы в поезде метро в Нью-Йорке стала девочка, ранили пятерых Freepik

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Несовершеннолетний ребенок погиб в результате стрельбы в поезде в нью-йоркском метро. Об этом сообщило издание New York Post.

Все произошло в понедельник около 16:40 по местному времени в районе станции «Маунт-Иден» в Бронксе. В вагоне возник конфликт, после этого неизвестный достал оружие на начал стрелять.

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«Пострадавшими оказались подростки в возрасте от 12 до 17 лет», — указали в материале.

Погибшая девочка получила смертельное ранение в голову. Очевидцы сообщили полиции о более 10 выстрелах. Обстоятельства нападения выясняются.

Ранее один из учеников устроил стрельбу в средней школе города Перри в штате Айова. В результате пострадали пять человек раненых, погиб один шестиклассник. Помимо этого, в школе обнаружили «элементарное» взрывное устройство, которое уже обезвредили.