Ребенок чуть не отравился мармеладом с каннабисом на Хэллоуин
Девочка в США получила пулю во время сбора сладостей на ХэллоуинПодробнее
Взрослые увидели, что на ней стоит особая метка, указывающая, что в состав конфет входит каннабис. Они обратились в полицию, сообщил телеканал CTV News. Сейчас ведется расследование.
В западных странах существует обычай в ночь на Хэллоуин наряжаться в костюмы монстров и ходить по соседним домам. Дети пугают взрослых, а те откупаются от «чудовищ» сладостями.
Родители сообщили стражам правопорядка, что они с группой детей ходили по соседям в трех районах и не могут точно сказать, где им подсунули опасное лакомство. Конфеты с «сюрпризом» достались только одному ребенку из восьми. Взрослые насторожились, когда увидели характерную метку на упаковке мармелада.
Полиция конфисковала ядовитое лакомство и попросило всех, кто обладает информацией, немедленно поделиться ею со следователями.