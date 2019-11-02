Ребенок чуть не отравился мармеладом с каннабисом на Хэллоуин

В канадском Колдбруке провинции Новая Шотландия родители обратили внимание на упаковку мармелада, которую получил их ребенок, когда ходил пугать соседей рады сладкого выкупа.

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Взрослые увидели, что на ней стоит особая метка, указывающая, что в состав конфет входит каннабис. Они обратились в полицию, сообщил телеканал CTV News. Сейчас ведется расследование.

В западных странах существует обычай в ночь на Хэллоуин наряжаться в костюмы монстров и ходить по соседним домам. Дети пугают взрослых, а те откупаются от «чудовищ» сладостями.

Родители сообщили стражам правопорядка, что они с группой детей ходили по соседям в трех районах и не могут точно сказать, где им подсунули опасное лакомство. Конфеты с «сюрпризом» достались только одному ребенку из восьми. Взрослые насторожились, когда увидели характерную метку на упаковке мармелада.

Полиция конфисковала ядовитое лакомство и попросило всех, кто обладает информацией, немедленно поделиться ею со следователями.