Ребенок был ранен при стрельбе на похоронах в Иллинойсе

Во время перестрелки около похоронного бюро американского Иллинойса были ранены пять человек. Среди них — четырехлетняя девочка. Она была доставлена в больницу. Врачи оценивают ее состояние как критическое. Взрослый мужчина и 16-летняя девушка госпитализированы и находятся в стабильном состоянии.

Еще двое пострадавших с огнестрельными ранениями сами приехали в городскую больницу, сообщило издание The Daily beast. Известно, что несколько человек прибыли на поминальную службе в похоронном бюро, когда неизвестный мужчина открыл огонь во время ссоры с кем-то, кто находился на стоянке. Стрелок скрылся с места происшествия до прибытия полиции.

Об этом на пресс-конференции рассказала сотрудник Департамента общественной информации столичного департамента полиции Индианаполиса Джина Кук. Следователи до сих пор работают над выяснением обстоятельств стрельбы.

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