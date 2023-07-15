Мир 15 июля 2023, 12:47 Ребенок бросил шарик с водой в кандидата в президенты США Пенса Кандидата в президенты США Майкла Пенса забросали шариками с водой Flickr

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Бывшего вице-президента США, а ныне кандидата на должность главы государства Майкла Пенса забросали шариками с водой. Один из них, брошенный девочкой из толпы, угодил политику в голову. Видео опубликовал Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU».

Кандидат в президенты США шел мимо толпы, когда в него вдруг начали лететь шарики с водой. Несколько раз они пролетели мимо, но один из них попал четко в голову Пенса. Он сделал вид, что ничего не произошло, и отправился дальше. Ранее он провел беседу с бывшим ведущим телеканала Fox News Такером Карлсоном. В ходе интервью политик открестился от проблем Штатов, назвав их «не своей заботой».

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Эта беседа прошла в эфире YouTube-канала BlazeTV. Карлсон отметил, что из-за помощи Украине жители США стали жить хуже. Журналист спросил у Пенса, в чем же тогда интерес Штатов. Политик не нашел ничего лучше, как назвать проблемы американцев не своей заботой. По его мнению, не стоит сомневаться в том, что власти наведут порядок в стране.

Ранее Такера Карлсона уволили с Fox News. После этого его предложили выдвинуть кандидатом на пост президента США.