Ребенка затравили на Украине из-за песни «Смуглянка»

На Украине затравили 12-летнего мальчика — сироту за исполнение советской песни «Смуглянка» на конкурсе Stars of the Albion в Лондоне.

Конкурс был посвященному 75-летию Победы, пишет портал Страна.ua. Мальчик исполнил «Смуглянку» в костюме, который был стилизован под советскую форму.

На родину в Волынскую область 12-летний Максим привез награду за первое место.

Однако вместо поздравлений на мальчика обрушилась критика. Политики от националистической партии «Свобода» решили, что его выступление на престижном конкурсе было «слишком русским». Депутат Волынского облсовета Александр Пирожик даже опубликовал в Facebook статьи о ребенке, написанные в негативном ключе.

Некоторые СМИ и простые украинцы обвинили ребенка в пособничестве «оккупантам» и «предательстве». Мальчика воспитывают только бабушка и дедушка, и от происходящего они пришли в ужас.

Максим же реагирует на оскорбления по-взрослому. Он сказал, что не видит причин, почему люди так озлобились. Мальчик отметил, что любит Украину, а для политики он еще слишком мал.

Несколькими днями ранее украинскую певицу Jerry Heil тоже затравили в Сети она намекнула в Instagram на победу российской группы Little Big на Евровидении в 2020 году. Большая часть подписчиков исполнительницы восприняла пост в штыки. Девушку стали обвинять в поддержке «агрессора» и даже желать ей смерти.