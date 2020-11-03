Ребенка спасли из-под завалов в Турции спустя 4 дня после землетрясения

«Есть новость, которая взволновала всех. Спасатели добрались до живого ребенка», — написал Сойер.

Девочке четыре года. Сейчас ее везут в больницу, по словам спасателей, ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее стало известно о спасении другой девочки — трехлетний ребенок провел под завалами больше трех суток. Сейчас Элиф Перинчек госпитализирована, жизни девочки ничто не угрожает.

Землетрясение произошло на западе Турции 30 октября. В Измере из-за подземных толчков разрушились порядка 20 зданий. Спасатели до сих пор разбирают завалы. По обновленным данным, погибли уже более 100 человек. Пострадали при землетрясении порядка тысячи.

Подземные толчки задели и греческие острова. Там также погибли люди. Эпицентр землетрясения находился в Эгейском море. Оно вызвало цунами. Некоторые прибрежные города Турции оказались затоплены.