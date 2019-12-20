Ребенка, похищенного 55 лет назад, нашли в США

В США нашли мужчину, которого похитили у матери младенцем 55 лет назад. Резонансный случай кражи произошел в больнице в Чикаго.

Жительница Чикаго Дора Фрончак родила сына, которого назвала Полом, 25 апреля 1964 года. На следующий день к ней в палату зашла женщина, представившаяся медсестрой, и забрала ребенка под предлогом осмотра. После этого ни ее, ни младенца никто не видел, сообщил местный телеканал WGN-TV.

Случай вызвал большой общественный резонанс, историю семьи Фрончак показывали по федеральным телеканалам. Через два года правоохранители нашли мальчика, но не могли доказать родство с женщиной по технологии ДНК, которой в то время еще не существовало. В итоге родство было установлено по форме ушей. Женщина тоже признала в ребенке похищенного Пола.

В истории появились первые трещины в 2014 году, когда сын и мать наконец прошли ДНК-тест. Оказалось, что мужчина не был связан кровным родством с вырастившими его родителями. Теперь, как сообщил телеканал со ссылкой на источники, настоящего Пола Фрончака нашли. Он живет в Мичигане и страдает от онкологического заболевания.

Пока не известно, будет ли он встречаться со своей биологической матерью.