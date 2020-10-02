Ребенка-инвалида высадили из самолета из-за снятой маски

Зана Шелтон собиралась полететь со своим трехлетним сыном-аутистом в Чикаго, но их сняли с рейса. Причиной стала маска, которую ребенок постоянно снимал на борту самолета. В итоге бортпроводник вызвал полицию и семье пришлось остаться в своем городе.

Инцидент произошел в самолете авиакомпании Spirit Airlines, пишет Independent. Во время посадки бортпроводница потребовала от Шелтон, чтобы ее сын Себастьян надел маску. Женщина прикрыла лицо мальчика средством защиты и прошла с ним на борт.

«Как только он сел на сиденье, сразу же снял маску. В итоге бортпроводница сказала: „Он должен выйти“», — поделилась Шелтон.

Она добавила, что после этих слов всем пассажирам пришлось покинуть самолет, а затем была вызвана полиция. Теперь авиакомпания обвиняет женщину в ругани с бортпроводниками и утверждает, что семья не пошла на сотрудничество и отказалась покинуть рейс. Шелтон, в свою очередь, объясняет, что стала ругаться из-за невежественного поведения стюардессы.

Матери мальчика вернули деньги за билеты, но запретили ребенку в дальнейшем пользоваться услугами Spirit Airlines. Позже представители авиакомпании назвали письмо с запретом ошибкой.