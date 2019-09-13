Пара развелась из-за рождения ребенка-азиата после ЭКО

Прошло какое-то время после рождения малыша, когда родители начали замечать, что у ребенка начали проявляться черты, типичные для азиатов, при этом отец и мать девочки были европеоидной расы.

При обращении в клинику выяснилось, что врачи все перепутали и отцом ребенка действительно стал совершенно чужой человек.

Дрю и Кристина сначала долго ругались из-за этого, а потом решили расстаться. Экс-супруги утверждают, что потратили около 500 тысяч долларов (32,4 миллиона рублей) на услуги врачей.