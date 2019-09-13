Пара развелась из-за рождения ребенка-азиата после ЭКО
В американском штате Нью-Джерси семейная пара рассталась из-за ошибки врачей-репродуктологов. Как сообщил телеканал NBC New York, Кристина Кеддерич и Дрю Василевски обратились к врачам, чтобы провести процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Прошло какое-то время после рождения малыша, когда родители начали замечать, что у ребенка начали проявляться черты, типичные для азиатов, при этом отец и мать девочки были европеоидной расы.
При обращении в клинику выяснилось, что врачи все перепутали и отцом ребенка действительно стал совершенно чужой человек.
Дрю и Кристина сначала долго ругались из-за этого, а потом решили расстаться. Экс-супруги утверждают, что потратили около 500 тысяч долларов (32,4 миллиона рублей) на услуги врачей.