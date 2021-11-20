Реанимобиль с Саакашвили выехал в военный госпиталь в Гори

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили покинул тюремную больницу и отправился в военный госпиталь в городе Гори. Грузинский телеканал TV Pirveli опубликовал кадры, на которых реанимобиль с политиком выезжает из больницы в районе Глдани на окраине Тбилиси.

На данный момент Саакашвили находится в сопровождении личного врача Николоза Кипшидзе, а также своей матери Гуили Аласании. Реанимобиль с ними отправили в сопровождении машин местного МВД и Специальной пенитенциарной службы Минюста.

Решение перевести Саакашвили в военный госпиталь приняли в грузинском Минюсте после того, как стало известно о серьезном заболевании мозга у политика. Медики обнаружили у него энцефалопатию Вернике. При таком недуге высоки риски того, что пациент впадет в кому или вовсе умрет. Потому Саакашвили требуется высококвалифицированная помощь.

Сам политик пообещал, что сразу после перевода в военный госпиталь он прекратит голодовку. С 7 ноября, после публикации видео с его якобы трапезой Саакашвили отказался принимать даже лекарства.