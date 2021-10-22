Реанимобиль подогнали к тюрьме, где сидит Саакашвили

Реанимобиль подогнали к территории Руставской тюрьмы, где находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Личный врач политика Николоз Кипшидзе рассказал, что на днях его могут перевезти на лечение в клинику, передал «Интерфакс».

Саакашвили собираются госпитализировать, но пока неизвестно, в какую клинику он попадет. Личный врач экс-президента сказал, что Саакашвили нужно обеспечить безопасность. С этим, по его словам, пока проблема.

«Привезли реанимобиль, чтобы в случае чего оказать необходимую помощь и перевезти в клинику», — сказал медик.

Саакашвили не хочет ложиться в больницу при Глданской тюрьме, так как опасается, что его там не уберегут.

Сегодня политика в тюрьме навестит омбудсмен Нино Ломджария.

Кипшидзе 17 октября заявил, что из-за голодовки Саакашвили сильно ослаб, ему тяжело ходить. Даже разговаривает опальный политик с трудом. А 20 октября консилиум врачей пришел к выводу, что Саакашвили требуется госпитализация для интенсивного наблюдения.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, когда решил впервые за восемь лет вернуться на родину. Против него завели дело о незаконном пересечении границы. Всего против Саакашвили в Грузии завели уже пять дел.