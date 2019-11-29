Реанимация Волго-Ахтубинской поймы. Как восстанавливают уникальный природный объект

Один из важных его этапов — восстановление баланса воды в Волго-Ахтубинской пойме. Одно из некогда полноводных озер — Запорное, сейчас больше похоже на болото. Всему виной отсутствие связи с другими водоемами. Труба, соединяющая протоки, забилась мусором и илом.

Проблема Запорного на первый взгляд кажется локальной, но на самом деле, таких озер и рек здесь сотни. Большинство из них входят в так называемую Волго-Ахтубинскую пойму — участок суши между рекой Волгой и ее левым рукавом Ахтубой. Он создает посреди волжских степей уникальный микроклимат.

Одна из основных причин засухи — обилие ГЭС и водохранилищ на Волге. Зачастую воды просто не хватает.

Сейчас проблему пытаются решить в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Он включает в себя строительство большого комплекса сооружений, благодаря чему можно будет победить нехватку воды.

Планируется, что уже следующим летом озеро будет не узнать — оно вновь станет полноводным.

Сейчас рабочие с помощью спецтехники формируют берег и укрепляют дно. Всего здесь планируется создать 16 островов. Глубина озера после завершения работ будет от трех до восьми метров.

На месте старой трубы, соединяющей Запорное с другими водоемами, установлено новое водопропускное сооружение с системой очистки. При половодье механизм будет контролировать наполнение протоки, питающей озеро.

Всего до 2024 года на территории поймы планируется расчистить и восстановить 93 водных объекта. Кроме этого, будут построены 73 водопропускных сооружения. Это позволит не только восстановить Волго-Ахтубинскую пойму, но и повысит качество жизни людей.

Также планируется решить экологические проблемы озера Байкал, расчистить от мусора берега Телецкого, Ладожского, Онежского озер, рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала и Печоры.

Единственный фактор, способный нарушить планы по спасению озер и рек — человеческий. В Гринпис опасаются, что местные жители и дачники сведут на нет все старания властей.

««Волго-Ахтубинская пойма — уникальное природное явление в полупустынной зоне. Ее упадок в том числе связан с хозяйственной деятельностью человека. Там расположены десятки населенных пунктов. Люди загрязняют окружающую среду, выбрасывая мусор, сливая в озера и реки грязную воду. Также занимаются искусственным перекрытием водоемов для рыбалки в промышленных масштабах. В таком случае усилия властей могут быть напрасны. Необходимо экологическое просвещение населения», — заявил руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» Михаил Крейндлин.