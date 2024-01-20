Мир 20 января 2024, 22:40 Реальные интересы участников форума в Давосе отрезвили Зеленского Журналист Хайфон заявил о глупом положении Зеленского на форуме в Давосе Hannes P Albert/Global Look Press

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Выступление и выставленные требования участникам Всемирного экономического форума в Давосе выставили президента Украины Владимира Зеленского в глупом положении. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил американский журналист Дэнни Хайфон.

Он пояснил, что перед участниками встречи выступил совсем не тот воодушевленный и бодрый лидер страны, который приезжал в Швейцарию раньше. На этот раз перед публикой предстал озлобленный политик, требующий новых санкций против России и критикующий Запад за недостаточную поддержку.

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«Зеленский выставил себя полным дураком», — резюмировал Хайфон.

Журналист напомнил, что одним из предложений украинского лидера к приехавшим на форум предпринимателей стали инвестиции в его страну под обещания будущих экономических успехов.

Кроме неадекватной оценки ситуации в Давосе президент Украины Владимир Зеленский позволил себе хамский выпад в адрес премьера Госсовета КНР Ли Цяна. Он заявил, что глава парламента Китая политик не его уровня и он готов только на встречу с председателем Си Цзиньпином.

Так Зеленский прокомментировал сообщение в газете Politico о том, что его подчиненные получили отказ от китайской стороны на предложение переговоров с Ли Цяном в Давосе.