Мир 05 августа 2023, 05:44 «Реальную плату» Запада за помощь Зеленскому назвали в Киеве Украинский режиссер Лопатенок: поддержка Западом Киева укрепила экономику России РИА «Новости»

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Экономическими убытками обернулась для стран Европы западная поддержка Киева. Такое мнение высказал украинский режиссер Игорь Лопатенок в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Он отметил, что Германия, Франция и Великобритания терпят убытки в показателях валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС), в то время как подверженная «адским санкциям» Россия поднялась на пятую позицию.

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«Это реальная плата за помощь Зеленскому в уничтожении моих соотечественников-украинцев», — высказал свое мнение Лопатенок.

Всемирный банк выпустил новый рейтинг стран по ВВП по ППС за 2022 год. Россия расположилась на пятой строчке. впереди находятся США, Китай, Индия и Япония. При этом РФ обогнала по этому показателю Германию. Пятая строчка рейтинга, по оценкам экономистов, вполне заслуженна из-за социальной направленности российской экономики.