Реальная жизнь. Многодетная семья из США каждый год дарит родственникам неидеальные фото

Джонатан Стэнли, отец семейства, рассказал, что когда они попытались сделать традиционную фотографию для рождественской открытки, все сразу пошло не по плану. Тогда они с женой были молодыми родителями, их сыну только исполнился год. Малыш постоянно плакал, на улице дул ветер, подходящего освещения дождаться было непросто. Кадров сделали много, но все неудачные. Если двое получались хорошо, то третий обязательно моргал. Пара посмеялась, но решила ничего не менять — отправили снимки родственникам такими, какие получились. И родне это понравилось. Так и родилась традиция создания открыток не с идеальными постановочными кадрами, а с реальными моментами из жизни.

«Детям это нравится, хотя, когда они видят конечный продукт, мне приходится постоянно напоминать им, что это только игра, и не пытаться попробовать его в реальной жизни. Я волнуюсь, иногда я вкладываю идеи в их головы!» — рассказал Джонатан.

На одном снимке мальчишки привязали сестренку к длинной удочке и подняли вверх, чтобы она могла повесить игрушки на верхние ветви рождественской елки. На другом детки забрались в машину и собрались покататься, а взволнованные родители бегут, перепрыгивая кусты, чтобы им помешать. На третьей фотографии мальчики забрались по неустойчивой приставной лестнице на второй этаж дома, чтобы повесить баннер с надписью «Санта, остановись здесь», а мама с папой снова в панике несутся к месту «происшествия», беспокоясь за безопасность детей.

«Я стараюсь минимизировать фотошоп. Сейчас большинство людей отлично видят фальшивки. Моя цель в том, чтобы сделать снимки максимально реалистичными. Хочу, чтобы люди задавались вопросом, как мы ту или иную идею осуществили», — поведал многодетный американский отец.