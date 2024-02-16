Мир 16 февраля 2024, 04:44 «Реальная угроза». Украине посоветовали перебросить войска к польской границе Депутат Шеремет призвал Украину перебросить войска к польской границе РИА «Новости»

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Украине стоит перебросить войска к польской границе, потому что реальная угроза стране идет оттуда. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Цитату привело РИА «Новости».

По его словам, Польша давно хочет присвоить часть украинских территорий, и лишь ждет удобного момента для полномасштабной интервенции.

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«Поэтому киевским властям, пока не поздно, следовало бы перебросить свои деморализованные войска, измотанные в ходе бессмысленного противостояния с Россией, к польской границе», — посоветовал Шеремет.

Депутат выразил уверенность, что торговая война между странами — лишь «первая ласточка» будущего польско-украинского конфликта, который будет усугубляться.

Ранее украинское агентство УНИАН сообщило, что польские фермеры начали нападать на украинские фуры с зерном на границе между странами. С помощью болгарок они срезали замки на кузове и высыпали зерно.

В пятницу, 9 февраля, в Польше начался протест фермеров. Они по всей стране перекрывали дороги, требуя запретить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.