Мир 04 марта 2023, 23:26 Реальная месячная зарплата на Украине сократилась примерно на 14% «РБК-Украина»: реальная зарплата украинцев стала меньше на 14% РИА «Новости»

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Среднемесячная зарплата украинцев за последнее время упала на 55 долларов, но реальная зарплата за год сократилась примерно на 14%. Об этом сообщило «РБК-Украина» со ссылкой на Госслужбу статистики.

Среднемесячная зарплата украинцев в 2022-м составила 14 847 гривен, указано в статье. Однако зафиксировано снижение уровня зарплаты в стране на 55 долларов — до 459 долларов.

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Госстат, как отмечается, еще не опубликовал данные по изменению реальной зарплаты за прошлый год, но уже известно, что размер среднегодовой инфляции составил 20,2%. Как указано в материале, реальные зарплаты за год сократились примерно на 14%.

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В конце февраля стало известно, что украинские власти перестали платить зарплату медицинским работникам с января. Как выяснилось, в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ), которая занимается выплатами сотрудникам, нет средств. Перечислять деньги службе должен Минздрав страны, но там не смогли добиться перевода гривен от украинского министерства финансов.