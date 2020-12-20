Украина не смогла бы повторить опыт боевых действий Хорватии против Сербии во время боестолкновений на Донбассе. Попытка фронтального наступление стала бы очень рискованной из-за возможных высоких потерь.

Об этом в эфире «4 канала» заявил украинский генерал Виктор Назаров. По его мнению, повторение «хорватского сценария» в таких условиях невозможно.

"Нужно понимать одну вещь: за Сербией, Югославией не было Российской Федерации, которая находилась к ней впритык. Да, возможно, они ее поддерживали, чем могли, помогали, но физически не были за спиной. А за спиной Хорватии было НАТО — мощные вооруженные силы», — заявил Назаров.

По его мнению, наступление закончилось бы уничтожением боевого потенциала в пользу Донбасса.

Назаров рассуждал о ситуации, сложившейся в апреле 2014 года, когда Украина начала военную операцию против самопровозглашенных Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) народных республик. Тогда погибли около 13 тысяч человек.

Критики действий Киева утверждают, что можно было повторить успех хорватской операции «Буря» в 1995 году. В ней участвовали около 200 тысяч военных. В результате за 84 часа была ликвидирована самопровозглашенная Республика Сербская Краина.

Президент Украины Владимир Зеленский на днях назвал главным приоритетом во внешней политике страны восстановление территориальной целостности.