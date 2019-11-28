Реалити-шоу и разбитые надежды: в Раде заявили о разочаровании украинцев в новой власти

Ситуация на Украине после состоявшихся выборов в парламент не изменилась. Происходящее в стране все больше напоминает реалити-шоу, а надежды людей на «молодых и красивых» не оправдались.

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская в эфире телеканала «112 Украина» рассказала, что поддерживает людей, потерявших веру в украинский парламент.

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«У людей была надежда, что придут такие новые, молодые, красивые и сразу же как-то все изменят в стране», — напомнила политик, заявив, что в итоге все обернулось «разбитыми надеждами» для украинцев.

В последнее время, сказала Королевская, в стране «постоянные секс-скандалы». Веселиться мешает только, что все происходит в реальности, хотя впечатление складывается иное.

«Какое-то такое реалити-шоу. Раньше мы смотрели по пятницам „95-й квартал“, сейчас — все это смотрим в каком-то реалити-шоу круглосуточно», — подчеркнула депутат Рады.

Королевская заметила, что украинские власти до сих пор ничего не сделали для решения проблемы высоких тарифов. Вместо этого Киев способствует появлению условий, которые позволят иностранцам стать собственниками земель сельскохозяйственного назначения.

Ранее соцпорос показал, что треть граждан Украины не верят в то, что нынешний состав парламента сумеет «продержаться до конца».