Мир 18 июля 2023, 12:39 Реакцию США на теракт на Крымском мосту назвали манипуляцией Представитель МИД Захарова заявила о токсичности Зеленского в глазах Запада РИА «Новости»

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Решение США не связывать поставки вооружений с терактами, которые устраивает Украина, свидетельствует об изменении отношения к лидеру страны Владимиру Зеленскому, ставшему токсичным для Запада. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Белый дом публично открестился от терактов, совершенных киевским режимом, проведя водораздел между поставками вооружений и терактами. Это, конечно, все очередная манипуляция. Но важно другое: Зеленский стал для Запада токсичен», — написала представитель внешнеполитического ведомства.

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Комментируя теракт на Крымском мосту, координатор по стратегическим коммуникациям администрации президента США Джон Кирби заявил, что Украина не получает оружия, при помощи которого возможно нанесение ударов по территории России. Вся военная помощь предназначена только для защиты своей территории.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Украина сама решает, какие боевые действия ей вести для выполнения задач для сохранения своей независимости.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на понедельник 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что объект атаковали два надводных украинских беспилотника. В результате удара повреждения получило дорожное полотно. На месте погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила серьезные травмы.