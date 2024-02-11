Мир 11 февраля 2024, 04:14 Реакцию Шольца на интервью Путина Карлсону назвали в Госдуме беспомощной и глупой Депутат ГД Шеремет: реакция Шольца на интервью Путина беспомощная и глупая РИА «Новости»

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал чушью реакцию немецкого канцлера Олафа Шольца на интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Его слова передало РИА «Новости».

«Заявление Шольца звучит беспомощно и глупо, ведь оно сделано под тяжестью бремени отведенной ему роли придворного шута, готового нести любую чушь, лишь бы не получить пинок сапогом от хозяина Белого дома», — заявил он.

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Ранее Шольц во время встречи с американским президентом Джо Байденом назвал «лживым» и «смехотворным» интервью Путина Карлсону. По словам немецкого политика, президент России сказал «много лжи об истории» конфликта на Украине.

Интервью главы России журналисту из США посмотрели за сутки более 150 миллионов человек в соцсети Х. Свыше 269 тысяч пользователей сделали репост видео, а 860 тысяч оставили положительную реакцию на публикацию.