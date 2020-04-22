Реакцию КНДР на сообщения о здоровье Ким Чен Ына назвали странной

По мнению Тхэ Ён Хо, который сбежал из страны в Южную Корею, раньше северокорейская пресса быстро реагировала на любые иностранные сообщения о Ким Чен Ыне и хотя бы опровергала их. Но сейчас — тишина, никаких новостей от СМИ, заявил экс-посол КНДР.

Ранее в СМИ появился целый ряд публикаций о здоровье лидера Северной Кореи. Одними из первых об этом заявили ближайшие соседи — СМИ Южной Кореи. По их данным, Ким Чен Ын якобы перенес операцию и находится в критическом состоянии. Эту информацию подтвердил источник CNN, близкий к властям КНДР.

Пресса также напомнила, что в последний раз президент Северной Кореи выходил на публику 11 апреля. После этого мероприятия в стране проходили без участия Ким Чен Ына. Это и породило множество слухов о его самочувствии.