Реакцию Киева на газовый контракт России и Венгрии оценили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу реакции Киева на газовый контракт России и Венгрии. По словам представителя Кремля, действия Украины в отношении этого соглашения не требуют ответных шагов со стороны РФ. Об этом написала «Политика сегодня».

«Вряд ли какая-то страна, включая Украину, может вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений», — заявил Песков и добавил, что газовый контракт не нарушает никаких международных норм.

Контракт по поставкам газа между Венгрией и Россией в обход Украины вызвал резкую реакцию украинских властей. Они считают, что соглашение о поставках топлива было принято «в угоду Кремлю».

В Венгрии подчеркнули, что Киев таким образом пытается вмешаться во внутренние дела другой страны. После этих событий посла Украины вызвали в МИД Венгрии.