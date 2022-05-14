Реакцию Бориса Джонсона на исполнение украинского гимна сняли на видео

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с недоуменным выражением лица послушал исполнение украинского гимна вживую от девочки-подростка.

Девочка исполнила припев национального гимна Украины, взяв высокие ноты.

Тем не менее после завершения исполнения Джонсон одарил молодую исполнительницу аплодисментами.

Ране Джонсон заявлял, что Великобритания продолжит снабжать Украину военной помощью. Английская сторона уже отправила ВСУ поставки на 375 миллионов долларов и планирует дополнительно выделить 1,3 миллиарда долларов.

Политик уточнил, что страна уже направляет Украине десятки бронированных автомобилей и танков, радаров, беспилотников высокой грузоподъемности, приборы ночного видения, написал RT.