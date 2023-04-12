Мир 12 апреля 2023, 16:31 Реакцию американского Госдепа на преследование УПЦ назвали циничной Захарова: реакция Госдепа США на ситуацию вокруг УПЦ — верх цинизма РИА «Новости»

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Реакция Госдепартамента США на происходящее с Украинской православной церковью (УПЦ) — верх цинизма. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее процитировал ТАСС.

Дипломат прокомментировала высказывание замруководителя пресс-службы американского Госдепа Веданта Патела о том, что тот не слышал про захваты храмов и нападения на прихожан канонической церкви на Украине.

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Она напомнила, что киевский режим продолжает проводить репрессии против священников УПЦ. По ее словам, над ними «творят жестокие эксперименты».

«Верхом цинизма оказалась реакция Госдепартамента США. Мне кажется, это тот самый редкий случай, когда на комментарий представительства Госдепа обратили внимание миллионы людей по всему миру», — констатировала Захарова.

Она выразила сожаление, что ЮНЕСКО, ОБСЕ и другие профильные международные организации никак не осудили преступления против канонической церкви.

Захарова подчеркнула, что страны Запада делают вид, что не знаю ничего про нападения на УПЦ, сообщил RT.