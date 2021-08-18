Реакция западных стран на кризис в Афганистане повергла в шок Марию Захарову

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о своих эмоциях на реакцию Запада по событиям, которые развернулись в Афганистане. По ее словам, она испытала шок и ужас одновременно. Об этом сообщили «Известия».

Представитель МИД добавила, что не сможет спокойно реагировать на заявление лидеров западных стран относительно беженцев из Афганистана. По ее словам, страна была зоной ответственности НАТО на протяжении 20 лет, а теперь Эстония обещает принять «целых десять беженцев из Афганистана», написал сайт «Русская планета».

«В Эстонии же есть интернет, они же видят, что происходит. Какие десять человек, как это может быть?» — задалась вопросом Захарова. Больше всего ее шокировал не сам кризис в стране, а реакция демократического мира на происходящие события.