«Реагировать уже неприлично». Клинцевич оценил «ритуал» Украины после прибытия первого поезда в Крым

Уголовное дело возбудили на Украине после того, как в Севастополь прибыл первый поезд из Санкт-Петербурга. Сенатор Франц Клинцевич в беседе с «360» заявил, что подобные решения со стороны Киева — это «ритуал, на который уже никто не обращает внимания».

«Этот ритуал никого ни к чему не обязывает. Никто на это не обращает внимания. Самое главное, что западные партнеры, которые где-то поддерживают Украину, уже давно устали от всей этой возни и этой клоунады. Они претензии предъявляли и [президенту РФ Владимиру] Путину, который „незаконно“ прибыл в Крым. И дело против каждого пассажира поезда возбудить предлагали», — заявил Клинцевич. Он добавил, что со стороны Украины звучало «много всяких фантастических вещей, на которые реагировать уже становится неприлично». Собеседник призвал не обращать внимания на реакцию Украины на знаменательное событие — открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Уголовное дело возбудила так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым» по факту «незаконной переправки лиц через государственную границу Украины компанией „Гранд-Экспресс“».

Первый поезд в Севастополь после открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту выехал из Петербурга в понедельник, 23 декабря. 19-километровую переправу он преодолел за 20 минут. Утром 25 декабря состав прибыл в пункт назначения.