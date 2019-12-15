«Реагировать тут не стоит»: Цеков отказался слушать коммунистов Японии по Курилам
Россия не собирается прислушиваться к мнению оппозиции Японии по Курильским островам, так как у властей сформировалась своя четкая позиция, сообщило ИА Nation News. Курильские острова принадлежат РФ по международному праву. Поэтому никто и не думал пересматривать решение, принятое странами антигитлеровской коалиции.
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Позиция Японии зависит от тех, кто в то или иное время стоит у власти, отметил Цеков. Коммунисты так пытаются поднять себе рейтинг и получить дополнительные очки на выборах, предположил он. Однако в этом вопросе важно рассматривать только точку зрения правящей партии. А ее представители ничего не говорили про полный захват Курильских островов.
По мнению Цекова, Япония многое должна предпринять, если хочет прийти к какому-то результату. Тем не менее с ее стороны пока не видны никакие шаги.
Россия в любом случае откажется отдать острова, иначе там разместятся американские базы. Политики не собираются пересматривать итоги Второй мировой войны.
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«Мы услышали мнение японских коммунистов, но особо реагировать тут не стоит», — подытожил сенатор.
При этом диалог должен продолжаться, добавил он.