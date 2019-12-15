«Реагировать тут не стоит»: Цеков отказался слушать коммунистов Японии по Курилам

Коммунисты Японии посчитали нужным напомнить на переговорах в Москве, что весь Курильский архипелаг принадлежит Токио. Однако Россия намерена слушать только официальную позицию Токио. Тем более нельзя допустить, чтобы острова захватили американцы со своими базами. Такого мнения придерживается член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков.

Россия не собирается прислушиваться к мнению оппозиции Японии по Курильским островам, так как у властей сформировалась своя четкая позиция, сообщило ИА Nation News. Курильские острова принадлежат РФ по международному праву. Поэтому никто и не думал пересматривать решение, принятое странами антигитлеровской коалиции.

Лавров призвал Японию наконец определиться с Курилами Подробнее

Позиция Японии зависит от тех, кто в то или иное время стоит у власти, отметил Цеков. Коммунисты так пытаются поднять себе рейтинг и получить дополнительные очки на выборах, предположил он. Однако в этом вопросе важно рассматривать только точку зрения правящей партии. А ее представители ничего не говорили про полный захват Курильских островов.

По мнению Цекова, Япония многое должна предпринять, если хочет прийти к какому-то результату. Тем не менее с ее стороны пока не видны никакие шаги.

Россия в любом случае откажется отдать острова, иначе там разместятся американские базы. Политики не собираются пересматривать итоги Второй мировой войны.

Журналист потребовал от России назвать ошибкой разгром Японии в 1945 году Подробнее

«Мы услышали мнение японских коммунистов, но особо реагировать тут не стоит», — подытожил сенатор.

При этом диалог должен продолжаться, добавил он.