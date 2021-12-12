Невролог потребовал отправить Саакашвили на реабилитацию за рубеж

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили требуется психонервная реабилитация за рубежом, считает невролог Отар Тоидзе. Врач входит в консилиум врачей, который был создан при омбудсмене Грузии.

По словам Тоидзе, неврологический статус Саакашвили является ведущим в его заболевании. Стабильными, как отметил невролог, являются проблемы с передвижением, координацией и изменчивость характера. Однако это не выходит за нормативные рамки, добавил врач.

«Сейчас он нуждается в основном в специальной реабилитации. Это мы называем нейрореабилитацией и психонервной реабилитацией, возможность которой в Грузии мы не нашли», — привел ТАСС слова Тоидзе.

Михаил Саакашвили попал в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, которые проходили в стране в начале октября, после чего был задержан. В конце ноября стало известно, что у экс-президента Грузии выявили посттравматическое стрессовое расстройство. Диагноз поставили врачи, которые проводили мониторинг лечения политика, сообщила руководитель организации «Эмпатия» Мариам Джишкариани, возглавляющая консилиум. Синдром, по ее словам, мог быть связан с нахождением в тюрьме и фактами насилия. Тогда Джишкариани подчеркивала, что Саакашвили требуется стационарное мультидисциплинарное реабилитационное лечение.