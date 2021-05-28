РБК: Россия разрешит прилет рейсов из Европы в обход Белоруссии
В Росавиации обсуждается вопрос о разрешении европейским авиакомпаниям на рейсы по измененному маршруту — в обход Белоруссии, сообщило РБК со ссылкой на источник в крупной российской авиакомпании.
Российская сторона в ближайшее время даст разрешение на прилет рейсов европейских компаний по альтернативным маршрутам, говорится в материале со ссылкой на близкий к Минтрансу источник.
Со слов источника РБК следует, что задержка связана с тем, что потребовалась проработка обновленных маршрутов для авиалайнеров из-за отказа европейских авиакомпаний летать над территорией Белоруссии.
При этом представители Минтранса и Росавиации комментировать эту информацию отказались, уточнила «Газета.ru».
Накануне российская сторона не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее самолета из Вены в Москву, так как он должен был лететь в обход Белоруссии. В Austrian Airlines заявили, что прекратили полеты над Белоруссией до дальнейшего уведомления. В итоге рейс отменили.