РБК: Россия разрешит прилет рейсов из Европы в обход Белоруссии

В Росавиации обсуждается вопрос о разрешении европейским авиакомпаниям на рейсы по измененному маршруту — в обход Белоруссии, сообщило РБК со ссылкой на источник в крупной российской авиакомпании.

Российская сторона в ближайшее время даст разрешение на прилет рейсов европейских компаний по альтернативным маршрутам, говорится в материале со ссылкой на близкий к Минтрансу источник.

Со слов источника РБК следует, что задержка связана с тем, что потребовалась проработка обновленных маршрутов для авиалайнеров из-за отказа европейских авиакомпаний летать над территорией Белоруссии.

При этом представители Минтранса и Росавиации комментировать эту информацию отказались, уточнила «Газета.ru».

Накануне российская сторона не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее самолета из Вены в Москву, так как он должен был лететь в обход Белоруссии. В Austrian Airlines заявили, что прекратили полеты над Белоруссией до дальнейшего уведомления. В итоге рейс отменили.