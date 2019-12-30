РБК: Россия и Украина сорвали сроки подписания соглашения по газу

Россия и Украина не смогли вовремя подписать договор о взаимном снятии претензий в рамках судебных тяжб по газовым контрактам. Это являлось основным условием для заключения нового соглашения о транзите российского газа в Европу через Украину.

По данным знакомого с ситуацией источника РБК, 30 декабря соглашение все еще находится «в процессе» подписания. Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа», — сказал Песков.

Переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» начались в Вене 26 декабря. Мировое соглашение стороны надеялись подписать до 29 декабря. Пока из целого спектра вопросов, затронутых в соглашении, выполнено одно. Так, еще 27 декабря «Газпром» заявил о перечислении «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Пока ничего не известно о выполнении других условий соглашения — отзыве исков, снятии арестов с имущества «Газпрома» и требований Антимонопольного комитета Украины к российской компании на семь миллиардов долларов. Кроме того, должен быть заключен мир по судебному процессу, где истцом выступил «Газпром», а ответчиком — Украина.

Россия и Украина на встрече в Минске 20 декабря договорились о том, что новый контракт о транзите газе начнет работать с 1 января 2020 года. Однако должно быть выполнено одно условие: стороны должны прийти к миру в споре по газовым контрактам. Действующий договор истечет 31 декабря 2019 года.