РБК и «Живой журнал» заблокируют на Украине

Голосеевский суд Киева обязал интернет-провайдеров страны заблокировать 426 сайтов. В их числе сайт российского информагентства РБК, блог-платформа «Живой журнал», а также российский сервис Telegram-статистики TGStat и раздел GitHub, который используют международные разработчики.

Список 426 ресурсов, запрещенных судом на территории Украины, опубликовали на сайте Национальной комиссии по вопросам связи и информатизации.

«Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Интернет при использовании веб-ресурсов», — процитировало ведомство постановление суда.

Суд объяснил, что принял решение о блокировке на основании статьи Уголовного кодекса о мошенничестве в больших размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Интернет-провайдеров также обязали заблокировать ряд украинский новостных порталов и ресурсов, которые посвящены криптовалютам. В ведомстве уточнили, что решение о блокировке может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

В мае 2017 года власти Украины на три года запретили доступ на территории страны к российским сервисам «Одноклассники», «ВКонтакте», «Яндекс» и Mail.ru. В Министерстве иностранных дел России уверены, что таким образом Киев решил ограничить гражданам страны доступ к альтернативным источникам информации.

Ранее суд Киева заблокировал четыре Telegram-канала, которые неоднократно критиковали власть, — «Резидент», «Легитимный», «Картель» и «Сплетница». Доступ к каналам ограничили в рамках расследования уголовного дела, по которому их владельцев подозревают в сотрудничестве с Россией для дестабилизации ситуации на Украине.