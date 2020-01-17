Разжиревшего террориста увезли на суд в грузовике

Страдающего ожирением муфтия террористической организации «Исламское государство»* арестовали в Ираке. Чтобы увезти Шифу аль-Ниму, правоохранителям понадобился грузовик.

Британский военный консультант Мэйсер Джиффорд опубликовал у себя фотографию муфтия, сравнив его с персонажем саги «Звездные войны» Джаббой Хаттом и отметив, что рад аресту такого человека.

«Ответственный за казни мужчин, женщин и детей. Это животное насиловало и убивало. Удачи в его повешении, Ирак», — написал Джиффорд.

Сайт The Daily Mail со ссылкой на силовиков Ирака подтвердил, что при аресте муфтия использовался грузовик, поскольку в полицейскую машину он не поместился. Он весит больше 130 килограммов.

Издание отмечает, что Шифа аль-Нима — один из крупнейших лидеров ИГ, который был арестован в последнее время. По его распоряжениям совершались казни и теракты, в том числе был устроен взрыв в гробнице пророка Юнуса в Мосуле в 2014 году.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.