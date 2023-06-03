Мир 03 июня 2023, 09:18 «Разжигатель войны»: толпа немцев обрушилась на Шольца из-за Украины Bild: толпа немцев обвинила канцлера ФРГ Шольца в разжигании войны на Украине РИА «Новости»

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Немцы освистали канцлера Германии Олафа Шольца на фестивале СДПГ в Фалькензе — они обвинили его в разжигании войны, написала немецкая газета Bild.

Около сотни человек во время выступления Шольца называли его «лжецом» и «бандитом».

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«Поджигатель войны», — кричали люди.

Некоторые протестующие размахивали флагами, в том числе с символикой России. Шольц принялся оправдываться за помощь Украине.

Германию ранее обвинили в накачивании Украины оружием — ФРГ фактически противопоставила себя России. Шольц выступал против заморозки конфликта.

При этом канцлер говорил, что якобы проследит, чтобы поставляемое на Украину вооружение не использовалось для ударов по России. Позже правительство Германии добавило, что удары ВСУ по российской территории законны, если они наносятся оружием украинского производства.