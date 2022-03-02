Разжигание ненависти к россиянам осудили в Турции

Несмотря на напряженную ситуацию, нельзя разжигать ненависть к русскому народу. Такое мнение высказал пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

«Правильно выступать против несправедливой оккупации России. Крайне неправильно пытаться запретить русскую культуру, писателей и композиторов, разжигать ненависть к русскому народу. Неразумно путать позицию к оккупации с культурной враждой», — написал пресс-секретарь в Twitter.

Ранее представители Турции вместе с коллегами из Египта и Туниса подтвердили, что ждут российских туристов на своих курортах. Они заявили, что не будут вводить никакие ограничения для россиян, так как страны заинтересованы в сотрудничестве.

Ростуризм призывал жителей России не посещать те страны, которые объявили антироссийские санкции. Ограничительные меры стали вводить против России после начала спецоперации. В ближайшее время в Белоруссии должен пройти второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Встреча состоится в Беловежской пуще.