Мир 12 декабря 2022, 17:39 Разжигание кризиса на Украине приведет к ядерной войне — экс-сотрудник Белого дома Экс-сотрудник Белого дома Робертс призвал США прекратить участие в украинском кризисе Unsplash

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Разжигание украинского конфликта может привести к ядерной войне, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс. Он добавил, что в этом случае выбрал бы победу России.

«Я бы предпочел, чтобы Россия выиграла войну, чем чтобы конфликт перерос в ядерный Армагеддон», — отметил Робертс. По его словам, эскалацию кризиса лоббируют оружейные компании — это выгодно в первую очередь им. Бывший сотрудник Белого дома призвал власти США прекратить участие в конфликте и не поддерживать ВСУ. В ином случае американское руководство ждет «вьетнамский сценарий», уточнил Робертс.

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Оборонные запасы стран Запада сильно истощились после поставок вооружения на Украину, заявил политолог Иван Мезюхо. По его словам, ЕС надоело оплачивать запросы украинского руководства, поэтому в интересах властей Евросоюза как можно скорее завершить конфликт.

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