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«Разжигаем революции». Британцы согласились со словами Путина о стремлении Запада создавать конфликты

Читатели Daily Mail согласились со словами Путина о стремлении Запада создавать конфликты

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Президент России Владимир Путин заявил, что Запад стремится разжечь конфликты на территории стран Содружества Независимых Государств (СГН). С его мнением согласились читатели британского издания Daily Mail.

На сайте газеты вышла статья о встрече российского лидера с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ. Во время обсуждения вопросов Путин отметил, что страны Запада хотят устроить кровавую бойню на территории содружества. Конфликт им нужен, чтобы не допустить появления более справедливого мироустройства. Под материалом собралось большое количество комментариев.

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«Да, мы разжигаем революции. Это то, что у нас получается лучше всего», — написал один из пользователей.

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«Путин вообще-то прав. Британия поддерживает национализм и революции везде, а в Шотландии эти процессы подавляет, чтобы она не откололась от королевства», — поддержал его другой читатель.

Также под статьей напомнили, что за последние 30 лет НАТО спровоцировало уже пятый по счету конфликт. Смена режимов и революции приносят большую пользу США, Великобритании и ЕС.

Великобритания

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Владимир Путин

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