Мир 09 апреля 2023, 01:36 Разыскиваемого за дезертирство россиянина задержали в Ереване МВД Армени: в Ереване задержали мужчину, разыскиваемого в России за дезертирство Pixabay

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Полиция Армении в пятницу, 7 апреля, задержала в Ереване мужчину, которого в России разыскивают по подозрению в дезертирстве. Об этом сообщило МВД Армении на официальном сайте.

«Седьмого апреля на ереванской улице Нар-Доса был обнаружен и доставлен в полицейское отделение 23-летний Юрий Т., разыскиваемый московскими правоохранителями по обвинению в дезертирстве», — говорится в сообщении министерства.

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О задержании россиянина проинформировали прокуратуру и инициатора розыска, отметили в армянском ведомстве.

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