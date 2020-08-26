«Разыгрывается общая методичка». Азаров — об украинском «майдане» и событиях в Белоруссии
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров увидел общие черты в нынешних событиях в Белоруссии и тех, что происходили в свое время на Украине. Об этом сообщило РИА ФАН.
«Здесь разыгрывается общая методичка, но события в Белоруссии сейчас — это начальная стадия того, что было на Украине в 2003 году», — заметил Азаров.
Он указал и на различия. Во времена первого и второго «майдана» трудовые коллективы не вовлекли в протестные демонстрации, поскольку промышленные предприятия были частными, а олигархи поддерживали переворот.
В свою очередь в Белоруссии работают сотрудники спецслужб Запада, которые, по словам Азарова, смогли внести в ряды трудовых коллективов смуту и нашли людей, которые готовы выполнять поставленные ими задачи.