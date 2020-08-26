«Здесь разыгрывается общая методичка, но события в Белоруссии сейчас — это начальная стадия того, что было на Украине в 2003 году», — заметил Азаров.

Он указал и на различия. Во времена первого и второго «майдана» трудовые коллективы не вовлекли в протестные демонстрации, поскольку промышленные предприятия были частными, а олигархи поддерживали переворот.

В свою очередь в Белоруссии работают сотрудники спецслужб Запада, которые, по словам Азарова, смогли внести в ряды трудовых коллективов смуту и нашли людей, которые готовы выполнять поставленные ими задачи.