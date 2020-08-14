Выпущенных из камер белорусских активистов развозят на скорых. Видео

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Информацию о том, что задержанных во время протестных акций белорусов начали выпускать, подтвердил ТАСС со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

В Жодине были выпущены свыше 150 человек, в Минске — несколько десятков. Их встречают волонтеры, которые помогают связаться с близкими, кормят и отвозят домой. В соцсетях появились сообщения о сборе средств на лекарства и шовный материал, которых не хватает в больницах.

Правозащитники пока не знают, с чем связано происходящее. Возможно, с тем, что камеры переполнены. Как рассказал ТАСС один из выпущенных демонстрантов, в камерах на пять человек содержится в два-три раза больше людей.

Несколькими часами ранее председатель верхней палаты парламента республики Наталья Кочанова сообщила, что глава республики Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми задержаниями в ходе массовых демонстраций.