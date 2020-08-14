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    14 августа 2020, 01:11

    Выпущенных из камер белорусских активистов развозят на скорых. Видео

    Анастасия Кукова

    В Минске и других городах Белоруссии из изоляторов начали выпускать задержанных. РИА «Новости» опубликовало видео, на котором видна отъезжающая от СИЗО на улице Окрестина скорая помощь. Агентство сообщило, что некоторых из изолятора увозят врачи.
    Выпущенных из камер белорусских активистов развозят на скорых. Видео

    Источник видео: РИА «Новости»

    Информацию о том, что задержанных во время протестных акций белорусов начали выпускать, подтвердил ТАСС со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

    В Жодине были выпущены свыше 150 человек, в Минске — несколько десятков. Их встречают волонтеры, которые помогают связаться с близкими, кормят и отвозят домой. В соцсетях появились сообщения о сборе средств на лекарства и шовный материал, которых не хватает в больницах.

    Правозащитники пока не знают, с чем связано происходящее. Возможно, с тем, что камеры переполнены. Как рассказал ТАСС один из выпущенных демонстрантов, в камерах на пять человек содержится в два-три раза больше людей.

    Несколькими часами ранее председатель верхней палаты парламента республики Наталья Кочанова сообщила, что глава республики Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми задержаниями в ходе массовых демонстраций.

    Новости SMI.FM